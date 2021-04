Tommaso Zorzi attaccato da Alfonso Signorini: “Niente di nuovo”. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha rivelato quello che pensa sinceramente del vincitore del reality

Alfonso Signorini è stato il conduttore degli ultimi due Grande Fratello Vip e adesso si sta preparando alla ripartenza. Intanto si parla ancora dell’ultima edizione, vinta da Tommaso Zorzi, che ha riscosso un successo incredibile. Era inevitabile che avrebbe dovuto vincere lui: bravissimo, talentuoso e affascinante, ha portato davvero una ventata d’aria fresca in televisione. Ad oggi tutti lo cercano e tutti lo vogliono, Tommaso sta rifiutando tantissime proposte lavorative mentre qualcuno la sta accettando. In una intervista a Il Fatto Quotidiano, Alfonso Signorini ha rivelato quello che pensa sinceramente.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Alfonso Signorini parla di Tommaso Zorzi: “Avrebbe dovuto fermarsi”

“Se se devo essere sincero lo preferivo nella casa del Grande Fratello” ha rivelato il direttore di Chi, raccontando di averne parlato anche direttamente con lui le ultime volte che si sono sentiti. Su quello che sta succedendo, ha le idee molte chiare e ha deciso di dire quello che pensa realmente di come sta procedendo la carriera del vincitore del reality: “Fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality. Così non ha fatto, la sua striscia Il Punto Z è divertente ma non aggiunge nulla di nuovo. Secondo me Tommaso, che il talento ce l’ha, ha bisogno di una sua occasione che però va costruita, non si può improvvisare“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Per quanto riguarda l’Isola, anche lì ha da ridire: “Il cast forse non è tra i più forti e tre opinionisti mi sembrano un po’ troppi”.