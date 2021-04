Torino-Napoli, le pagelle e il tabellino della partita

Le pagelle e il tabellino della partita valida per la 33esima giornata di campionato Torino-Napoli, che è alle battute finali

IN AGGIORNAMENTO

La partita si sblocca in due minuti con altrettante perle balistiche ad opera del Napoli. Prima Bakayoko incrocia e trova l’angolino. Subito dopo Osimhen galoppa da centrocampo fino all’aria avversaria e poi beffa Sirigu e la mette rasoterra: Napoli 2 Torino 0. Gli azzurri fanno la partita e arrivano con molta facilità sotto porta e provano ancora in diverse occasioni a consolidare il risultato. Al 32′ Politano riceve da Zielinski e arriva sotto porta, tira ma la palla viene deviata dalla retroguardia granata.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo subito dopo per poco Rrahmani non trova l’incornata giusta, il suo pallone finisce di poco al lato. Mentre dall’altro lato per poco Di Lorenzo non spedisce la palla nella sua rete, Osimhen con la testa salva sulla linea. Al 39′ Zielinski per poco non fa il terzo gol per i suoi, il suo tiro va a stamparsi sul palo interno. Dopo un minuto ci prova Belotti che da posizione defilata in area riceve e tira ma il pallone finisce alto.

LEGGI ANCHE -> Roma-Atalanta 1-1, i giallorossi agguantano il pareggio: pagelle e tabellino

Torino-Napoli, le pagelle e il tabellino del match

LEGGI ANCHE -> Genoa-Spezia 2-0, i grifoni vincono lo scontro salvezza

Il secondo tempo inizia con un tiro potente di Ansaldi ma Meret ci mette il piede e salva. Dall’altro lato ci prova in due occasioni Osimhen ma Sirigu fa buona guardia.

Torino (3-4-1-2): Sirigu 6,5; Izzo 5,5, Nkoulou 5 (57′ Buongiorno 6), Bremer 5,5; Singo 6, Rincon 5,5, Mandragora 5,5, Ansaldi 5,5; Verdi 5 (57′ Linetty 6); Sanabria 5, Belotti 6. All. Nicola 5,5

Napoli (4-2-3-1): Meret 6,5, Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6,5, Koulibaly 6,5, Hysaj 6; Demme 6,5, Bakayoko 7; Politano 6 (58′ Lozano 6), Zielinski 6,5, (58′ Mertens 6) Insigne 6; Osimhen 7,5. All. Gattuso 6,5

Arbitro: Valeri della sezione di Roma2

Reti: 11′ Bakayoko (N), 13′ Osimhen (N)

Ammoniti: 46′ Verdi (T), 58′ Madragora (T)

Espulsi:

Migliore in campo: Osimhen

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter