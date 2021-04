Un Posto al Sole anticipazioni 27 aprile: Mariella apre gli occhi su Speranza. Dopo quello che è successo, la moglie di Guido capirà che sua nipote sta cercando di evadere da casa

Alberto cerca di accorciare le distanze con Clara, dopo quello che è successo. Lui infatti ha tradito la sua compagna e lei ha perso la pazienza, finendo per avere un’esperienza con Patrizio Giordano con cui poi ha preso le distanze.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Clara sembra determinata ad andare avanti e far valere i suoi diritti di madre: nonostante tutto sa di essere nel giusto perché Alberto l’ha presa in giro per tanto tempo e lei ha cercato sempre di far funzionare la loro storia per far crescere il piccolo Federico con una famiglia unita. Chiaramente le cose non potranno andare avanti in questo modo.

Intanto Speranza ha fatto ritorno a Napoli inventando una bugia, e per la prima volta Mariella realizza che sua nipote oramai è cresciuta e che non è più la bambina che ricorda. Nonostante questa nuova consapevolezza che è maturata dentro di sé, prenderà comunque un abbaglio.