Uomini e Donne, un noto volto diventa attore: la serie tv in cui reciterà

Un ex volto di Uomini e Donne si prepara ad intraprendere un’avventura senza dubbio entusiasmante: il cavaliere, che il pubblico conosce bene, reciterà in una serie tv

Molti sono gli ex volti di Uomini e Donne che, cavalcando l’onda della popolarità data proprio dal programma, si gettano a capofitto in altre esperienze televisive. E’ il caso di Andrea Zelletta, reduce da sei mesi trascorsi all’interno della casa del Grande Fratello, o di Francesco Arca, che dopo essersi fatto notare all’interno della celebre trasmissione ha intrapreso una florida carriera come attore.

Un destino simile accomuna quest’ultimo ad un ex volto di Uomini e Donne, che ha lasciato lo studio solamente pochi mesi fa. Il cavaliere, che all’epoca aveva conquistato le attenzioni della bellissima dama Roberta Di Padua, si prepara a recitare all’interno di una famosissima serie televisiva: il post condiviso su Instagram ottiene il record di likes.

Uomini e Donne, un ex volto della trasmissione diventa attore: reciterà in Gomorra

Michele Dentice, dopo aver interrotto la propria partecipazione al programma di Uomini e Donne, è pronto per affrontare un’avventura completamente diversa, che nessuno avrebbe mai immaginato. Come si evince dall’ultimo scatto postato su Instagram, l’ex cavaliere reciterà nella nuova stagione di “Gomorra”. Nella foto, accanto a Dentice compare uno degli interpreti più famosi della serie, Salvatore Esposito, che presta il volto al boss Genny Savastano.

“Ciak si gira, Gomorraaa“, scrive Michele nella didascalia, condividendo con i fan la sua gioia per questa importante tappa lavorativa. Oltre ad essere un esperto nel settore del fitness, che lo vede impegnato nelle vesti di personal trainer, l’ex cavaliere si cimenterà ben presto nella sua prima prova attoriale: che la parte in “Gomorra” rappresenti solo l’inizio di una carriera stellata?

Gli utenti che lo seguono, di fronte all’incredibile notizia, non possono che fargli arrivare le loro congratulazioni e i loro migliori auguri. “In bocca al lupo“, “Bellissima Gomorra e bravissimo l’attore che hai accanto“: i complimenti si sprecano.