Uomini e donne: nuovo cavaliere per Gemma Galgani (ANTICIPAZIONI)

E’ in arrivo una nuova puntata di Uomini e donne, cosa succederà nella puntata di oggi? Gemma Galgani è la protagonista delle anticipazioni

Un’altra settimana di Uomini e donne è alle porte e per i telespettatori sono in arrivo tante novità. Per chi avrà letto le anticipazioni avrà potuto notare che Gemma Galgani è al centro del mirino e come sempre la sua presenza sarà un evento unico. Il suo è un percorso diverso, tra alti e bassi, è diventata ormai un personaggio del programma e i fan non vedono l’ora di scoprire cosa ha combinato.

Gemma Galgani: cosa spoilerano le anticipazioni?

La puntata che andrà in onda oggi è stata girata sabato 24 aprile e a quanto pare Gemma ha lasciato il numero ad un altro cavaliere, il signore Antonio. E’ quello che si legge su Il Vicolo delle news. Ma secondo le anticipazioni, tra loro c’è solo una bella amicizia e niente di più. Inoltre non mancheranno discussioni tra la Dama Bianca e Tina Cipollari che con quel carattere non perde occasione di dire la sua a chiunque le passi sotto al naso. Secondo la Galgani, gli uomini non vogliono più uscire con lei per quello che l’opinionista dice sul suo conto. Ma la Dama non molla e continua a cercare il principe azzurro. Tra questi c’è Aldo che sembra molto interessato a proseguire le uscite, tanto che i due hanno trascorso il sabato sera a guardare la puntata di Amici di Maria De Filippi. In quel momento è nata un’intimità, tra baci e carezze che non passerà inosservata in studio. Cosa succederà?

Intanto tra Amodio e Francesca le cose procedono a gonfie vele, lui è molto geloso e vorrebbe stare accanto alla donna ogni volta che si trova fuori città per lavoro. Lei gli chiede di fidarsi. Tra i due è vero amore?