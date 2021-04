Uomini e Donne anticipazioni 26 aprile: Tina perde le staffe

Uomini e Donne anticipazioni 26 aprile: Massimiliano vuole davvero Eugenia? Intanto Luca ed Elisabetta sono sempre più lontani…

Delle parole che Eugenia non si aspettava… Cosa fareste al suo posto? #UominieDonne pic.twitter.com/YX6jCThlUx — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 16, 2021

Una puntata davvero particolare per tutti i tronisti e i corteggiatori in studio. Elisabetta e Luca stavano facendo tanti passi avanti ma ultimatamente si stanno allontanando e gli opinionisti sono convinti che Luca la stia prendendo in giro. Tina Cipollari, che è ancora in collegamento da casa, si è molto arrabbiata con lui per questo motivo. Prosegue invece la conoscenza tra Gemma Galgani e il suo nuovo corteggiatore, manca soltanto qualcosa: l’attrazione fisica. I due si trovano molto bene come amici ma come qualcosa in più non ancora e Gemma ha intenzione di capire se questa conoscenza tra di loro può portare pure a quello, motivo per cui ha chiesto esplicitamente all’uomo di farsi più vicino a lei.

Uomini e Donne: le anticipazioni

Eugenia ha preso una decisione! Massimiliano riuscirà a farle cambiare idea? ORA a #UominieDonne… pic.twitter.com/KqkN55D3H5 — Witty TV (@WittyTV) April 16, 2021

Giacomo è sempre più in crisi tra Martina e Carolina: le due ragazze gli piacciono sempre di più e non sembra neanche lontanamente vicino alla scelta. Prossimamente vedremo Martina alla ricerca di qualche segnale in più da parte del tronista, perché pur avendole presentato sua madre, lui ha raccontato che il loro rapporto è ancora stabile mentre con Martina il suo interesse sta crescendo ogni giorno sempre di più. Anche le corteggiatrici di Massimiliano non sanno più cosa pensare: lui è davvero preso da Eugenia o si è lasciato trascinare? Il suo comportamento è indecifrabile e non è ancora chiaro chi sia la sua preferita tra le corteggiatrici che sono lì per lui.

"Tu sei un po' freddo con lei oggi…" Siete d'accordo con le parole di Gianni? #UominieDonne pic.twitter.com/T0HahgFPo7 — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 16, 2021

Samantha e Alessio sono sempre più vicini e pare chiara chi sarà la sua scelta: gli altri corteggiatrici faranno qualcosa per riuscire a recuperare o si arrenderanno così?