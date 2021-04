Uomini e Donne anticipazioni 27 aprile: Giacomo sempre più vicino alla scelta? Sarà Martina la fortunata oppure Carolina?

Delle parole che Eugenia non si aspettava… Cosa fareste al suo posto? #UominieDonne pic.twitter.com/YX6jCThlUx — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 16, 2021

Domani andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne tutta dedicata al trono classico del programma. Quest’anno vediamo sulle sedie rosse Samantha, Massimiliano e Giacomo che stanno coltivando conoscenze oramai da qualche mese. Samantha, dopo un periodo particolarmente burrascoso, è riuscita finalmente a ritrovarsi con Alessio con cui negli ultimi tempi le cose erano andate nel peggiore dei modi. Intanto, però, Samantha in esterna si è scambiata un bacio appassionato con Bohadan. Ha rivelato di voler vivere prima ogni esperienza, emozione possibile prima di arrivare ad una scelta, non vuole limitarsi e per questo motivo Alessio è davvero furioso. Pensava di aver fatto dei passi avanti insieme a lei, che prontamente cercherà di chiarire con lui questa situazione.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Uomini e Donne: le anticipazioni

Eugenia ha preso una decisione! Massimiliano riuscirà a farle cambiare idea? ORA a #UominieDonne… pic.twitter.com/KqkN55D3H5 — Witty TV (@WittyTV) April 16, 2021

Per Massimiliano Mollicone in studio saranno presenti sono Eugenia e Vanessa, forse a causa di uno scontro con Federica. Intanto, per Giacomo, la situazione si sta facendo sempre più particolare. Il tronista è uscito in esterna con Martina ed ha ammesso che, fino ad ora, è stata la più importante del suo percorso. Per questo motivo Carolina ci rimarrà molto male e lascerà lo studio arrabbiata. Giacomo aspetta che l’esterna con la ragazza finisca, prima di raggiungere Carolina fuori: mentre è con lei, chiede a Maria De Filippi come sta reagendo Martina a tutto questo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

"Tu sei un po' freddo con lei oggi…" Siete d'accordo con le parole di Gianni? #UominieDonne pic.twitter.com/T0HahgFPo7 — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 16, 2021

La corteggiatrice, in lacrime, ammette di esserci rimasta male nel vederlo lasciare lo studio per correre da lei. Giacomo sottolinea di essere davvero molto confuso e di non avere ancora una scelta, però potrebbe davvero essere molto vicino ad un punto di svolta importante.