Un bambino di soli 3 anni è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola mentre si trovava in una casa, affittata per una festa di compleanno.

Quella che doveva essere una tranquilla festa di compleanno si è trasformata in una tragedia. Nella serata di sabato un bambino di soli 3 anni è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola. Secondo quanto ricostruito, il piccolo si trovava in una casa a Miami (Usa) presa in affitto per il party, quando improvvisamente è scoppiata una lite tra due persone che hanno aperto il fuoco. I proiettili hanno colpito una ragazza di 21 anni ed il bambino che sono stati trasportati in ospedale dai sanitari giunti sul posto. Purtroppo per il bimbo non c’è stato nulla da fare. La ragazza, invece, si trova ricoverata e non sarebbe in pericolo di vita.

Leggi anche —> Ragazzo aggredito e ucciso con una spada: la ricostruzione della vicenda

Usa, bambino ucciso ad una festa di compleanno: indagini in corso

Leggi anche —> La polizia uccide un altro afroamericano: esplode la protesta

Tragedia nella serata di sabato scorso, 24 aprile, a Miami, in Florida. Un bambino di 3 anni, Elijah LaFrance, è stato ucciso da un colpo di pistola nel corso di una sparatoria. Secondo le prime ricostruzioni, come riporta la redazione del New York Post, il piccolo si trovava in un appartamento affittato per una festa di compleanno, nel quartiere Golden Glades. Durante i festeggiamenti, due persone hanno iniziato a litigare e al culmine della discussione, uno dei due ha estratto una pistola iniziando a sparare. Una dozzina i colpi esplosi, alcuni dei quali hanno centrato la vittima ed una ragazza di 21 anni.

Presso la casa, lanciato l’allarme, sono arrivati le squadre di emergenza che hanno prestato i primi soccorsi ai due feriti. Il piccolo e la 21enne sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Qui i medici hanno provato a salvare la vita al bambino, ma ogni tentativo è risultato vano. La ragazza, scrive il New York Post, si trova invece ricoverata in condizioni stabili.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

SEEKING INFORMATION: On 4/24/21, Elijah LaFrance was killed in the area of N. Miami Avenue & NE 158 Street. Anyone with information is urged to contact @CrimeStopper305 at (305) 471-8477 or by dialing **TIPS. pic.twitter.com/VbAC4hqdOj — Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) April 25, 2021

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia di Miami che hanno dato il via alle indagini per rintracciare il responsabile, fuggito subito dopo la sparatoria. La polizia ha lanciato un appello chiedendo a chiunque abbia informazioni in merito di farsi avanti.