Whatsapp, mandare messaggi senza risultare online: come fare

Si tratta di una piattaforma di messaggistica istantanea integrata per comunicare velocemente usata da oltre 2 milioni al mondo gli utenti ogni giorno. Creata nell’ormai lontano 2009 da Jan Koum e da Brian Acton, Whatsapp negli anni ha avuto modo di migliorarsi e concedere ai propri utenti sempre nuove funzionalità, tra cui quella di inviare messaggi di testo e vocali, immagini, video, file e documenti, fino alle videochiamate di gruppo.

L’applicazione però sta iniziando a concedere anche altre novità succulente presto in arrivo. Tra queste la “scorciatoia catalogo” che permette, per le chat aziendali, di scambiare più velocemente i file. Sempre per queste è in arrivo anche il nuovo tasto chiamata che dovrebbe appunto facilitare la configurazione della chiamata. Infine a breve arriveranno anche i doodles da inserire come sfondo nelle chat.

Oltre a queste però esiste anche la funzione che permette di mandare messaggi senza risultare online e senza toccare il cellulare. Ti spieghiamo come fare in due semplici mosse.

Mandare i messaggi su Whatsapp senza essere online. Vediamo come

Esistono due semplici modi per mandare messaggi senza risultare online e che ogni utente può utilizzare a proprio vantaggio.

Anteprima di notifica – Il primo metodo ci permette di leggere e rispondere ai messaggi direttamente senza accedere alla piattaforma. Così facendo inoltre non sarà possibile risalire al nostro ultimo accesso e a tutti sembrerà che siamo offline.

– Il primo metodo ci permette di leggere e rispondere ai messaggi direttamente senza accedere alla piattaforma. Così facendo inoltre non sarà possibile risalire al nostro ultimo accesso e a tutti sembrerà che siamo offline. Modalità aereo – Il secondo trucco, invece, è più articolato ma non tutti ne conoscono l’esistenza. Infatti potremmo usare la modalità aereo per sembrare assenti dall’app però rispondendo in tutta sicurezza e tranquillità. Sarà necessario però poi uscire da Whatsapp perché il messaggio venga inviato senza rivelare l’ultimo accesso.

nulla quindi che faccia pensare a cosa da esperti informatici, chiunque può cimentarsi con questi due stratagemmi che in alcuni casi possono dare una mano sostanziosa agli utenti.