L’attrice Ambra Angiolini appare stupenda in total pink con la chitarra in mano pronta ad accogliere la riapertura dei teatri e cinema

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Ambra Angiolini decide di festeggiare la riapertura del settore dello spettacolo con una foto in cui appare in un outfit completamente rosa e la chitarra in mano. Nella didascalia scrive:”Mondo dello spettacolo all’aperto in zona gialla (mondo si fa per dire..spettacolo pure, visto il soggetto”. L’attrice ironizza sul suo aspetto ma in tanto dimostra la sua gioia nel vedere finalmente la ripresa del suo settore. Nei commenti appare Sandra Milo che scrive:“Il soggetto in questione vi entra di diritto! Grande Ambra!”.

LEGGI ANCHE>>>“Una più bella dell’altra” Chiara Ferragni e la FOTO che ti commuove

Ambra Angiolini una bomba di simpatia sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Sei bellissima”, la FOTO di Raffaella Fico fa il boom di like. Arriva una critica

L’attrice è molto divertente, sui social sfoggia tutta la sua simpatia. In un post dove ha condiviso una sua foto appena sveglia scrive:”E poi ti svegli nel giorno del tuo compleanno e senza che nessuno ti abbia avvisato, scopri che da qui in avanti punterai tutto sulla facc…no ehm…sulle gamb…no ehm…sui glut…sull’intelligen…no ehm…SULLA DOLCEZZA! Inizio subito…(Grazie per la leggiadria del vostro amore di seta e rose ove riposo dalla mezzanotte di questo lieto genetliaco) troppo?”. L’attrice condivide poi un video esilarante in cui spiega la differenza tra zona gialla e zona rossa. Nella didascalia scrive:”Non fate sempre polemiche inutili…la differenza tra la zona rossa e la zona arancione c’è e ve lo dimostro in questo video che in zona rossa sarebbe stato impossibile da realizzare”.

Nel video appare l’Angiolini con un’amica che ballano con le magliette tirate su e una giacca sulle gambe. Hanno applicato degli stiker sull’addome per creare occhi e bocca e hanno cominciato a ballare. Davvero divertente! Sandra Milo, che è sempre in prima linea a commentare, scrive:”Uniche! Grandi ragazze!”. E ancora un’altro video da guardare è uno dove l’attrice appare con musica da discoteca e inquadra il viso con una luce psichedelica e sembra dunque in discoteca. Nella didascalia scrive:“Serata fantastica, finalmente! Di seguito la mappa per raggiungere il posto”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Nel video successivo si vede lei che riprendere se stessa con il telefono a casa sua mentre balla e usa la lampada da comodino per illuminarsi tipo discoteca. Davvero esilarante, anche l’ex compagno, Francesco Renga non resiste e commenta con una risata. Insomma la Angiolini fa fare un sacco di risata sul suo profilo instagram.