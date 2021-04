Ana Mena, outfit luccicante e scollatura vertiginosa: pazzesca – FOTO

Ana Mena, la cantante spagnola riceve un’inequivocabile dedica d’amore. La scollatura vertiginosa è stata gradita sul web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANA MENA (@anamenaoficial)

Ana Mena, la bellissima cantante spagnola è nota anche in Italia; le sue hit estive – frutto di collaborazioni con Fred De Palma e lo scorso anno con Rocco Hunt – hanno scandito le belle stagioni degli ultimi anni classificandosi come veri e propri tormentoni, indimenticabile Una volta ancora, boom di ascolti su Spotify ed il videoclip su YouTube è stato tantissimo cliccato e visualizzato divenendo la canzone regina dell’estate 2019, stagione che per ovvi motivi rimpiangiamo tutti.

Ma l’artista ovviamente non si ferma e da come si evince dal suo profilo Instagram – vicino al milione di followers – sta lavorando per farci ballare ancora una volta. La collaborazione però è col connazionale Omar Montes ed il sudamericano Maffio – compositore domenicano – con la hit Solo.

Successi musicali a parte, Ana Mena è una bellissima ragazza e quindi non desta scalpore il fattore che ogni sua foto diventa virale, soprattutto se propone una scollatura vertiginosa.

LEGGI ANCHE -> “Semplicemente la numero uno” Cecilia Rodriguez e i panni stesi in micro bikini – FOTO

Ana Mena, scollatura da capogiro

Vai su successivo per curiosare tra le foto bollenti di Ana Mena