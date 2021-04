“Auguri, amore mio”. Antonella Clerici festeggia un compleanno speciale – FOTO

Antonella Clerici. La simpatica conduttrice televisiva, attivissima anche su Instagram, condivide con il suo pubblico il messaggio d’amore per una persona speciale. Scopriamo di chi si tratta

La giornata di oggi ha aria di festa per Antonella Clerici. La popolare presentatrice di È sempre mezzogiorno ha, infatti, voluto condividere con i suoi fan la notizia del compleanno di una persona particolarmente cara al suo cuore. Si tratta del compagno Vittorio Garrone, petroliere, con il quale la donna vive in provincia di Alessandria in una grande tenuta immersa nella natura.

E’ proprio con un’immagine bucolica che ha voluto fare gli auguri pubblicamente a Garrone. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 870mila persone, ha scritto: “Auguri amore mio… la nostra felicita’: noi, i nostri figli, i cani, il bosco. Ci completiamo… forever”.

La famiglia ha aggiunto da un mese un altro componente: Simba, un cucciolo di labrador, che farà compagnia alla giovane Maelle, figlia avuta da una precedente relazione con Eddy Martens.

Antonella Clerici: i suoi ultimi progetti

