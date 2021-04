“Aspettando Ibiza” Elisa De Panicis tira su il bikini: tutto in vista

Elisa De Panicis incanta i follower con uno scatto super provocante. In costume mostra un corpo mozzafiato, pronta per la nuova stagione estiva.

Elisa De Panicis è un’esplosione di sensualità. La bella influencer non perde occasione per regalare ai follower immagini seducenti: basta guardarla per sentire la temperatura alzarsi.

D’altronde la bella stagione è alle porte ed Elisa, insieme a tutte le reginette del web, comincia a spogliarsi per mostrare il suo corpo tonico e sinuoso. Il sei lockdown vissuto negli ultimi mesi, in effetti, ha regalato un po’ di tempo libero , sfruttato brillantemente da molti personaggi del web per tornare in forma.

Certo, Elisa De Panicis non ne ha bisogno: la modella è sempre in gran forma, così come dimostra ogni suo post acchiappa like.

Elisa De Panicis pronta per Ibiza: la FOTO conquista Instagram

Elisa è nota ai più per aver partecipato al Grande Fratello Vip nel 2020. Ma la sua carriera nel mondo dello spettacolo comincia in Spagna, dove ha partecipato a Supevivantes (versione spagnola dell’Isola dei Famosi) e a Mujeres Y Hombe (il nostro Uomini e donne).

Ogni progetto è un successo. La bella modella mira anche alla carriera da musicista: nell’ultimo post ha infatti annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, disponibile su tutte le piattaforme dal 3 maggio.

Elisa è tornata in Italia da diversi anni, eppure non dimentica l’esperienza fatta in Spagna. Per questo è sempre pronta a tornarci: l’ultimo post recita, infatti, “Pronta per Ibiza” alludendo alle prossime vacanze estive da trascorrere sull’Isla Bonita.

Chissà se non ci sarà qualche nuovo progetto in cantiere. D’altronde proprio ad Ibiza ha ottenuto la notorietà come ballerina della discoteca Pacha e forse è proprio lì che vuole tornare.

Quindi, per chiunque intende volesse visitare l’isola spagnola, può stare all’erta: tra una discoteca e l’altra potreste incontrare proprio la nostra bellissima star: in bocca al lupo!