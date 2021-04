Ballando con le Stelle. Il talent show di danza riservato ai personaggi famosi dello spettacolo italiano tornerà con un nuovo appuntamento. Scopriamo tutte le informazioni sulla data d’inizio e sul cast in gara

Il programma Ballando con le Stelle è diventato una certezza assoluta del palinsesto annuale di Rai Uno. Va in onda ormai da ben quindici edizioni e, come capitano della nave, c’è sempre la preparatissima Milly Carlucci, spalleggiata dall’esuberante Paolo Belli.

L’ultimo appuntamento con la trasmissione si è concluso lo scorso novembre con la vittoria di Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Sono state tante le difficoltà per la messa in cantiere del progetto a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Coronavirus. Ciò ha comportato modifiche sul regolamento del programma, slittamenti sulla tabella di marcia e impedimenti a causa della positività di qualche ballerino. Cosa succederà per l’edizione 2021?

Ballando con le stelle: le news sulla sedicesima edizione

Ballando con le stelle si riconferma, anno dopo anno, uno degli show più seguiti e amati dal pubblico della rete ammiraglia della Rai. Non poteva che essere, dunque, riconfermato per una nuova edizione, arrivata nel 2021 al numero 16. Ottimo risultato e motivo di orgoglio per Milly Carlucci. I motori sono accesi per la pianificazione della prossima avventura. Si sa già il periodo di avvio: la messa in onda è prevista, infatti, per il mese di settembre.

Cosa si conosce, invece, del cast? Chi saranno i personaggi noti che si sfideranno tra un passo di danza e l’altro? L’unica conferma sembra essere quella della Miss Italia in carica, Martina Sambucini, che probabilmente avrà già caduto scettro e coroncina quando parteciperà a tutti gli effetti a Ballando con le stelle.

Grande mistero sugli altri concorrenti, sappiamo solo che sono in molti ad anelare ad avere un posto nella trasmissione. Non dispiacerebbe a Valeria Fabrizi, attrice celebre per il suo lavoro nella fiction Che Dio ci aiuti. Anche Samantha De Grenet avrebbe avanzato la sua candidatura ma, poiché reduce da un famoso reality (Grande Fratello Vip), a quanto pare sarebbe ostacolata da una politica interna che pone un veto al riguardo.

Milly Carlucci punta in alto. La stessa presentatrice non ha mai nascosto che le farebbe piacere avere tra le sue fila personaggi di spicco del mondo dello sport e dello spettacolo nostrano. Ha fatto i nomi di Francesco Totti e Fiorello ma entrambi non hanno dato segnali di voler accettare l’invito.

Ha lasciato, invece, uno spiraglio di speranza Antonella Clerici. La collega della Carlucci è dubbiosa poiché ha confessato di provare vergogna a partecipare, tuttavia il suo non è stato un ‘no’ secco.