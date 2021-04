Beatrice Valli e il “no” categorico alla richiesta dei fan: i motivi

Beatrice Valli è un’influencer da 2,7 milioni di followers. La modella, che cerca costantemente di accontentarli, ha dovuto rifilare un “no” categorico

La sua popolarità nacque oramai 7 anni fa, quando da giovanissima scese le famose scale della trasmissione di Uomini e Donne. Beatrice Valli, nel ruolo di corteggiatrice, conquistò il bellissimo Marco Fantini, e dal giorno della scelta i due fanno coppia fissa. La modella, che aveva già avuto il primogenito Alessandro da una precedente relazione, ha formato una famiglia meravigliosa con il suo compagno: a coronare il loro amore è stata infatti la nascita delle figlie Bianca e Azzurra.

Beatrice, che è un’influencer da 2,7 milioni di followers ed una mamma premurosa e attenta, oramai non ha più tempo per sé. Raramente, la modella si concede dei momenti per fare pilates, un’attività che la rilassa e la distrae. Tuttavia, di fronte alla richiesta dei fan, la modella ha dovuto rifilare un “no” categorico.

Beatrice Valli, il “no” categorico alla richiesta dei fan: i motivi

Beatrice Valli non si tira mai indietro quando si tratta di condividere la propria quotidianità con i followers. Questa mattina, l’influencer lanciata da Uomini e Donne si è ritagliata del tempo per sé, e ha scelto di sfruttarlo per svolgere una seduta di pilates. I fan, che seguono ogni sua attività, le hanno chiesto di effettuare delle dirette, in maniera tale da poter essere partecipi anche di questi momenti.

La modella, tuttavia, non è parsa favorevole all’idea, ed ha manifestato palesemente le proprie perplessità. “Per tutte quelle che mi hanno chiesto di fare video o dirette mentre svolgo esercizi di pilates vi rispondo così: ci penserò, anche se è la mia unica ora di relax senza nessuno“.

La Valli, senza mezzi termini, ha lasciato intendere di non essere propensa a soddisfare la richiesta dei fan. Essendo una donna estremamente impegnata e madre di tre figli, Beatrice necessita di tempo da dedicare esclusivamente a se stessa.