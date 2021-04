Belen Rodriguez, in acqua col pancione e un bikini da urlo: sogno d’estate – FOTO

Belen Rodriguez anticipa un’estate da sogno con il pancione in vista e un bikini da favola: sensazionale anche così

Chie sia il periodo più bello della storia della vita di Belen Rodriguez, quasi nessuno aveva dubbi. Ora la “nebbia” sulla showgirl argentina sembra sia sparita del tutto. Il primo sogno di una nuova vita inizia ad assumere contornanti piuttosto effervescenti.

La testimonianza più concreta è l’arrivo di un’estate che per Belen si preannuncia di “fuoco” in tutto e per tutto. La nascita della bambina dovrebbe essere soltanto il primo “battito d’ali” di una stagione da ricordare, magari condita dall’allentamento delle restrizioni, per dar nuova vita ai sogni e alle speranze di poter ritornare a viaggiare con la mente e gli spazi circostanti.

Per una Rodriguez in attesa, anche i fan non vedono l’ora che tutto finisca quanto prima, per vederla felice a 360 gradi

Belen Rodriguez anticipa l’estate e dà spettacolo su Instagram: che fisico!

Nonostante non sia in forma smagliante, la bella showgirl, argentina d’origine, Belen Rodriguez ha incantato e sopreso tutti con una foto su Instagram da strabuzzare gli occhi dallo stupore.

Si tratta dell'”antipasto” di un’estate calda e piena di sogni per lei, che dovrà affrontare la gravidanza, prima di ritornare come ai fasti di un tempo. Nel frattempo, i fan possono godere di una Belen un po’ più “pienotta” del solito, a causa di quel pancione che tra qualche mese non si rivelerà più tale e una certezza di cui vantarsi, in più, nella sua nuova splendida famiglia.

Oggi la showgirl sudamericana ci regala uno scatto meraviglioso, che immortala il primo bagno dell’estate 2021, prima di affrontare l’atto finale della gravidanza. Belen a tal proposito mostra un fisico da urlo, mentre si rilassa nell’acqua della piscina.

Una bellezza al naturale, senza trucco e un’abbronzatura d’altri tempi. Un vero e proprio sogno d’estate per lei e per i fan che l’apprezzano anche così, in attesa dei “fuochi d’artificio” per un ritorno da supermodella, da utte le angolazioni