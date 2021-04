Buongiorno, Mamma!: anticipazioni mercoledì 28 aprile (seconda puntata)

Buongiorno, Mamma!: anticipazioni seconda puntata. Grazie alle indagini del vicequestore, alcuni nodi cominciano a venire al pettine.

Dopo il grande successo della prima puntata, Buongiorno, Mamma! torna mercoledì 28 aprile con il secondo dei sei appuntamenti previsti dalla programmazione Rai. La storia, liberamente ispirata alla vita di Angela Calise Moroni, è imperniata sulla figura di Anna, madre di cinque figli, rimasta in coma per quasi 30 anni. Attorno ad Anna (interpretata da Maria Chiara Giannetta) gravita una miriade di personaggi diversi, dal marito Guido Borghi (Raul Bova) ai figli Francesca, Jacopo, Sole e Michelino. Nella prima puntata, l’arrivo di Agata, assunta da Guido come infermiera personale di Anna, getta luce su alcuni fatti tenuti segreti per molti anni. Nello specifico, Agata è convinta che la famiglia Borghi abbia a che fare con la scomparsa di sua madre Maurizia.

Buongiorno, Mamma!: anticipazioni seconda puntata

Dalle anticipazioni della seconda puntata di Buongiorno, Mamma! scopriamo che Sole, la figlia terzogenita di Anna e Guido, si ubriacherà ed andrà a letto con Fabrizio, il ragazzo più popolare della scuola. La ragazza non ricorderà quasi nulla della serata e temerà addirittura di essere rimasta incinta. Nel frattempo Guido inizierà a scoprire alcuni segreti che Anna gli ha nascosto per buona parte della loro vita. Prima di entrare in coma, per esempio, la donna aveva prelevato i fondi destinati ai loro figli, senza farne parola con nessuno. Parallelamente il vicequestore Colaprico scoprirà che Maurizia, madre di Agata, è stata data per morta, ma il suo corpo non è mai stato trovato. La donna – rimasta incinta di un uomo sposato – è stata aiutata a scappare dall’amica Anna, allora 17enne. Da allora non si è più saputo niente di lei.

La seconda puntata di Buongiorno, Mamma! andrà in onda mercoledì 28 aprile in prima serata su Rai 1. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni!