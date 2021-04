Can e Diletta Leotta, si infrange il sogno dei fan? Arriva la conferma del maestro

Il maestro di gossip torna sul “giallo” della coppia più bella dello spettacolo, Can e Diletta Leotta: la convinzione

Tra le coppie più affermate del mondo dello spettacolo non può mancare quella dell’ultima generazione, targata, Can Yaman e Diletta Leotta. Tutto era iniziato nel limbo del dubbio, fino a concretizzarsi, forse troppo in fretta per i gusti di chi guarda con l’occhio esperto in questa vicenda.

L’amore tra l’attore turco, protagonista di serie tv come “Che Dio ci aiuti” e la giornalista siciliana di DAZN è ancora nel pieno di un “giallo” senza precedenti. C’è chi la definisce, la coppia dell’anno, nel lanciarsi sguardi d’intesa, ad illuminare i cuori, come si evince dalle foto scattate e pubblicate poi sui social.

Negli ultimi tempi si parlava di presunto matrimonio tra i due vip dello spettacolo. La mano a “cor gentil” di Diletta a Can non si è verificata, dunque niente convoli a nozze. Ed ecco la perplessità dei fan su una relazione fittizia

Can e Diletta, le incertezze su un amore…mediatico? Le parole del direttore