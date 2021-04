Cani Vip, conoscete il cane di Elena Borolo? Tutto su Whisky

E’ uno dei cani vip più famosi del web insieme alla sua bella padroncina: si tratta del cane di Elena Barolo. Le curiosità su Whisky

Su Instagram si definisce bionda di nascita e per scelta, oltre che addicted del suo Whisky. È Elena Barolo, l’ex velina di Striscia la notizia e oggi fashion blogger che ha un amore sconsiderato per i cani, in particolare per il suo, tanto da nominarlo anche nella sua biografia in alto, sul social dell’immagine.

Elena e il suo Whisky sono inseparabili. Lei è innamoratissima del suo amico a quattro zampe che vediamo praticamente in tantissimi post realizzati dalla bionda showgirl.

Lei definisce il suo cagnolino, un barboncino, “Il mio amore piccolo” precisando anche “Tanto Alessandro Martorana lo sa e non è geloso”. Se lo porta praticamente ovunque, da quando è in giro per Milano a fare shopping tra le vetrine del centro meneghino o anche sul set durante gli appuntamenti di lavoro.

Cane Elena Barolo, le curiosità su Whisky

Whisky come molti altri cani famosi ha un suo profilo Instagram sul quale si possono seguire le sue avventure quotidiane. Seguito da più di 1500 persone, si presenta così: “Non necessito di filtri, spirito romantico e sognatore (m’innamoro e dormo). Senza dimenticare la parte più bella:🍗. I love my mum Elena Barolo”.

Tantissimi gli scatti che lo ritraggono da solo o insieme all’ex velina che proprio per il grande amore che ha verso il suo cane è stata vittima di un brutto scherzo de Le Iene. Facendo leva proprio sul grande attaccamento che lei ha per il suo cane dal quale non si separa mai l’hanno presa in tranello.

Con la complicità di un producer, Elena accenna di fare un servizio fotografico e porta con sé il suo barboncino. Mentre lei si dedica allo shooting il cane viene allontanato e quando la Barolo si rende conto che il suo cucciolo è sparito scoppia a piangere. È disperata e vuole mettere anche un annuncio su Instagram per chiedere aiuto a ritrovarlo.

Per strada incontra anche un signore che ha in braccio un cane uguale al suo e lo accusa di aver rapito il suo cane. La situazione sta per degenerare quando spuntano Le Iene e annunciano il loro scherzo. Elena riabbraccia il suo Whisky e tutto finisce per il meglio.