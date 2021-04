“Ti posso offrire 8 Sprizt?” Carolina Stramare in costume li fa impazzire uno per uno – VIDEO

Gli ammiratori di Carolina Stramare restano senza fiato grazie alla sua bellezza abbinata ad un panorama da sogno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Carolina Stramare lascia tutti a bocca aperta grazie ad un video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui la sua bellezza si sposa perfettamente con la location. L’affascinante modella infatti si è lasciata ritrarre mentre scende dei gradini che sembrano portare direttamente al mare da una meravigliosa villa. L’obiettivo oltre che sulle sue curve morbide e sensuali indugia anche sul panorama da brividi che si offre agli occhi di Carolina e del suo pubblico.

Di fronte a lei infatti una distesa di mare che luccica sotto i raggi del sole. L’inconfondibile cartolina che solo il golfo di Napoli riesce a regalare unita al fascino dell’ex Miss Italia è una carezza per l’anima. Carolina quasi si intravede in questo video con il chiaro scopo di lasciare spazio alla magnificenza della natura. È però impossibile non notare il costume a fiori che le fascia il corpo già un po’ ambrato e il cappellino di paglia che la protegge dall’abbraccio troppo passionali del sole.

Carolina Stramare, tutti gli amore della più bella d’Italia

