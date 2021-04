“Una più bella dell’altra” Chiara Ferragni e la FOTO che ti commuove

Chiara Ferragni in una foto davvero speciale, dove riunisce tutta la famiglia: l’immagine che scioglie il cuore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

E’ un momento davvero felice nella vita di Chiara Ferragni. La popolare imprenditrice, influencer e designer, come noto, poco più di un mese fa è diventata madre per la seconda volta della piccola Vittoria. Lei e suo marito Fedez assaporano ogni momento in famiglia, insieme anche al primogenito Leone, condividendo la gioia con i propri followers su Instagram.

Non sono mancati in questo periodo anche haters che hanno criticato l’atteggiamento di Chiara, ma come sempre lei non se ne cura. Anzi, appare più radiosa che mai, felice anche di poter godere delle prime riaperture e iniziare gradualmente a riassaporare la vita di prima. Ma la cosa più importante sono ovviamente le persone care e con la foto di questa mattina, su Instagram, la Ferragni ci lascia davvero senza parole.

Chiara Ferragni, la foto commovente: bellezza e tenerezza infinite

