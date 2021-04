La neo mamma Chiara Ferragni sfoggia su Instagram una vera chicca della Primavera 2021: una giacca fluo così chic che è capace di rendere speciale e degno di nota qualsiasi outfit. Insomma, un accessorio assolutamente must!

Ottenere un outfit impeccabilmente chic in pochissimi secondi? Si può, con la giacca fluo di Chiara Ferragni.

Vivace, vitaminico, una bomba d’energia: stiamo per guardare più da vicino un accessorio che scala le classifiche dei must have e si piazza in cima alle wishlists delle tendenze moda Primavera Estate 2021.

L’imprenditrice digitale e neomamma Chiara Ferragni si mostra sempre impeccabile nei suoi scatti su Instagram. Ogni suo look detta tendenza e oramai siamo abituate a prendere spunto da lei quando siamo a caccia di idee per qualsiasi forma e colore di outfit.

L’ultimo anno ci ha fatto gustare la bionda fondatrice del Chiara Ferragni Brand in tutte le salse: dalle tute super fashion e le attività in quarantena, ai momenti familiari con il piccolo Leone, al percorso della seconda gravidanza.

Seguitissima e amatissima, è l’icona di stile numero uno. Ed ecco, infatti, che ancora una volta ci fa parlare di lei: questa volta, ad essere protagonista della nostra attenzione è il magnifico blazer che ha indossato per una foto destinata ad Instagram.

Chiara Ferragni, tutte pazze per la tua giacca fluo

Quanta energia positiva! Ed è proprio quello che ci voleva.

Ci stiamo lasciando alle spalle la stagione fredda e le temperature iniziano ad alzarsi. Anche le restrizioni per l’emergenza sanitaria iniziano ad allentarsi un pochino e pian piano possiamo riprendere a vedere amici e parenti. O, quantomeno, a fare una passeggiata o un pranzo fuori, all’aria aperta.

E perché non scegliere un outfit eccentrico che lasci trapelare tutto il nostro entusiasmo? Riponiamo nel cassetto i look più “noiosi” e diamo un ufficiale e caloroso benvenuto ai colori più coraggiosi!

Con la giacca di Chiara Ferragni portiamo l’energia della bella stagione a tavola con gli amici.

Oltre ad abbinarla ad uno splendido sorriso, il blazer fluo è perfetto nella scelta che ha fatto l’imprenditrice digitale: shorts blu scuro, timeless e, infine, anfibi neri per un tocco so rock!

E la nostra giacca preferita è firmata Manokhi, è in pelle verde fluo, il che la fa inquadrare come difficile da abbinare e non adatta a tutti. Eppure, questa tonalità sembra proprio essere un must per la bella stagione del 2021…

E’ ufficiale, se vogliamo seguire le tendenze di quest’anno dobbiamo smettere di voler passare inosservate: riempiamo il nostro guardaroba di una vivacità che ha il sapore della distrazione… non è proprio ciò di cui abbiamo bisogno?