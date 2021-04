“La classe”, Monica Bellucci e la FOTO da copertina, splendore

Monica Bellucci all’età di cinquanta sei anni è la regina della copertina. La sua foto fa il giro del web, uno spettacolo della natura

Monica Bellucci non si smentisce mai e con la sua bellezza fuori dal comune ancora una volta infiamma i cuori di chi la guarda. I fan non possono fare a meno di ammirarla e sul web le sue foto sono diventate virali. All’età di cinquantasei anni è considerata la più bella del mondo e l’Italia è orgogliosa di avere un’attrice come lei, non solo per le sue forme ma soprattutto per il suo talento.

