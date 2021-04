“Beato chi scarta questo confetto” Sara Croce, l’uscita dall’acqua senza veli è già storia – FOTO

Sara Croce ad ogni foto pubblicata continua conquistare e spezzare cuori lasciando i fan ubriachi della sua bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Sara Croce è sempre più incontenibile ad ogni foto pubblicata sui social. La Bonas di “Avanti un altro” dimostra di meritare sempre a pieno il ruolo che le è stato affidato da Paolo Bonolis all’interno del mondo che ha immaginato. Nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, Sara si è lasciata ritrarre mentre è in procinto di abbandonare la vasca di una piscina.

Il costume che ha scelto di indossare è uno di quei modelli capaci di togliere il sonno non appena lo si guarda, se è usato per fasciare un corpo come il suo poi non c’è speranza. Bianco e molto sgambato il modello che avvolge le sue grazie è capace di mettere ancora di più in risalto le curve pericolose che la natura le ha donato. Lo sguardo da pantera fisso verso l’obiettivo fa il resto e lascia tutti spiazzati e travolge senza via di scampo.

L’amore dei fan di Sara Croce

