Un giallo con un risvolto inimmaginabile. Venerdì mattina un uomo si presenta dai Carabinieri in un comune della Valmarecchia, in provincia di Rimini. Vuole denunciare la scomparsa della sua consorte, una donna di circa 40 anni. Visibilmente sconvolto, racconta: “Mia moglie doveva andare a prendere i nostri figli a scuola, ma non c’è mai arrivata”.

Agli inquirenti spiega che la sparizione risale al giorno prima, quando lei era uscita, diretta verso la scuola. L’uomo ha capito che doveva essere successo qualcosa quando dall’istituto avevano chiamato per avvertirlo che la moglie non era passata e i suoi figli erano ancora lì. Nonostante vari tentativi di rintracciarla al cellulare, della moglie non si avevano notizie. Lui va a prendere i bambini e chiede a tutti i vicini e ai conoscenti se qualcuno l’abbia vista, ma nessuno sa aiutarlo.

Denuncia la scomparsa della moglie: la scoperta dei Carabinieri

Le ore passano inesorabili e la moglie non fa rientro a casa, il suo telefono è sempre staccato. Dopo averla aspettata tutta la notte, l’uomo si decide a chiedere aiuto ai Carabinieri. Da quel momento scattano le ricerche. Nessuna ipotesi viene scartata. Si perlustra l’intera zona, ma della donna scomparsa non si trova traccia.

Ma per fortuna il paese è piccolo, e un testimone si fa avanti dicendo di aver visto la donna in compagnia di “un signore”. Dal controllo delle telecamere i militari inquadrano i due mentre salgono su un’auto, e scoprono che si erano diretti verso un hotel di San Marino. Si tratta forse di un rapimento? Il mistero si infittisce.

Dall’albergo rispondono che l’uomo che stanno cercando è già ripartito per Torino, per motivi di lavoro. Ma dalla sua ditta, nessuno lo ha visto tornare. Gli inquirenti sono certi che l’uomo misterioso e la donna scomparsa siano insieme, ma non si sa più dove.

Ma ecco che arriva la svolta e una scoperta sconvolgente, quando i due vengono rintracciati sul treno Roma-Palermo. Ma non è un caso di rapimento: i due sono amanti in fuga. Hanno deciso di abbandonare tutto e tutti e ricominciare una nuova vita insieme, senza nemmeno lasciare un biglietto per le rispettive famiglie.