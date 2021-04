Diletta Leotta è un fiume in piena e non si contiene: “Stop, sono stufa!” – FOTO

Diletta Leotta sembra aver davvero raggiunto il limite e contravvenendo al suo solito stile si dichiara assolutamente stufa

Il mondo del gossip non fa certo sconti a nessuno. Basta che un personaggio diventi appena un po’ di interessa e la macchina immediatamente si mette in moto. È facile immaginare quanto alla lunga tutto questo possa minare profondamente i nervi e portare le persone al limite massimo. Questo sembra essere proprio il punto raggiunto da Diletta Leotta che, grazie al suo lavoro come giornalista sportiva e alla sua bellezza, è da diverso tempo sotto la lente d’ingrandimento dei giornali scandalistici.

Evidentemente esausta di tutto il chiacchiericcio le le gira intorno da un bel po’ Diletta ha deciso di dare sfogo a tutta la sua rabbia attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Ad accompagnare infatti una sua foto in primissimo piano c’è un’accorata didascalia nella quale il volto noto di DAZN non la manda davvero a dire. Oggetto della sua rabbia “le falsità acchiappa-click“.

Lo sfogo di Diletta Leotta

