“Donna più bella d’Italia” i follower pazzi di Ludovica Pagani – FOTO

Ludovica Pagani, più sensuale che mai: il suo abito vedo non vedo stuzzica la fantasia e le dediche d’amore non tardano ad arrivare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Bellissima come sempre Ludovica Pagani, la giornalista sportiva e nota influencer ammalia con la sua presenza i programmi di calcio da lei curati, facendoli amare ancora di più dai tifosi di tutte le squadre. Un vortice di femminilità e professionalità, la Pagani nel tempo si è perfezionata proponendo conduzioni sempre più sofisticate. Un elemento di non poco conto se consideriamo che la 25enne originaria di Bergamo ha vinto qualche mese fa un riconoscimento prestigioso, è stata inserita infatti tra le 100 personalità under 30 più influenti.

In effetti, sui social la Pagani con i suoi 2,6 milioni di followers è apprezzatissima ed ogni scatto che propone diventa un’occasione per i fans di esternare dei pareri – quasi mai contrastanti – sulla giornalista.

L’ultimo post, in meno di mezz’ora ha raccolto ben quasi 65.000 like e tanti commenti. Una foto divenuta virale, il motivo c’è. Scopriamolo insieme.

LEGGI ANCHE -> “Semplicemente la numero uno” Cecilia Rodriguez e i panni stesi in micro bikini – FOTO

Ludovica Pagani, l’abito trasparente che lascia intravedere tutto

Per vedere la FOTO hot della Pagani vai su Successivo