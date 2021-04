Elettra Lamborghini, versione ciclista e un davanti che scoppia – FOTO

Elettra Lamborghini torna in tv per una nuova puntata de L’isola dei Famosi. Hai visto il suo outfit? È una vera bomba

Elettra Lamborghini è tornata in Italia, puntuale come sempre, per una nuova puntata

a dell’Isola dei Famosi. L’ereditiera è nel parterre di opinionisti del reality show di Canale 5 insieme a Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi. Un trio che funziona e piace molto al pubblico a casa.

La Twerking Queen come sempre ci mostra i preparativi alla puntata e saluta tutti i suoi quasi 7 milioni si follower scusandosi della sua assenza nelle Instagram Stories. “Quando sono all’estero non riesco a parlare italiano” ha spiegato chiedendo aiuto ai suoi fan su chi le possa consigliarle su come adottare un levriero ma di taglia piccola, di quelli che non crescono troppo.

La famiglia a quattro zampe di Elettra evidentemente deve crescere ancora. Dopo la morte del suo cagnolino mentre lei era in quarantena per via del Covid, la cantante non vuole perdere troppo tempo e accogliere in casa un altro cucciolo. E se l’intenzione c’è, di sicuro, conoscendo il suo grande amore per gli animali, sarà un progetto che presto si concretizzerà.

Elettra Lamborghini, outfit bomba per l’Isola

