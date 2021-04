Elisa Visari svela il nuovo progetto, i fans non vedono l’ora – FOTO

Elisa Visari mostra con orgoglio le fatiche del suo ultimo progetto lavorativo: i fans attendevano con forte trepidazione.

Elisa Visari è una delle giovani più promettenti negli ultimi anni e non solo nel campo della moda. La bellissima modella infatti ha iniziato a muovere dei passi importanti nel mondo del cinema. Un’attrice che nel tempo sta riscuotendo successo. Sicuramente un modo per fare gavetta ed iniziare a farsi strada in un mondo – come quello del cinema – che offre tante soddisfazioni e tante sfaccettature.

Elisa è di una bellezza travolgente e di una freschezza simbolo dei suoi 19anni. Tanti a seguirla sui social dove posta progetti di moda ma anche tanti scatti che la immortalano in momenti di vacanza, da sola o in dolce compagnia ovvero con Andrea Damante il 31enne siculo che ha fatto breccia nel cuore della Visari.

Ma Damante è l’ex di Giulia De Lellis, e qualcuno avrebbe appunto accusato la Visari di “copiare” l’ex del suo attuale partner.

Elisa Visari, svela il nuovo progetto in anteprima: fans colpiti

