Elisabetta Gregoraci non è mai banale: la showgirl e conduttrice ha entusiasmato i suoi fans con la sua bellezza da capogiro.

Elisabetta Gregoraci è una donna dotata di un fascino illimitato e di una bellezza fuori dal comune. La nativa di Soverato non passa mai inosservata ed è spesso protagonista delle trasmissioni in cui è presente. Non a caso, la 41enne è stata una delle concorrenti più amate e seguite dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La calabrese è stata ospite di Mara Venier a ‘Domenica In’ e ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti.

Elisabetta, infatti, ha svelato di avere numerosissimi corteggiatori ma ha spiegato di essere molto esigente e di voler sentire le “farfalle nello stomaco”. La classe 1980 ha un grosso seguito anche sui social network, in particolare su Instagram. La Gregoraci, ogni giorno, incanta la sua platea di followers con scatti strepitosi ed esplosivi in cui mostra di solito anche le sue forme illegali. L’ultimo post condiviso online è stato un grande successo e ha ricevuto un ottimo riscontro da parte degli utenti del web.

ELisabetta Gregoraci meravigliosa: outfit super e scollatura da urlo

