Federica Pellegrini a letto, coccole e tanti cuoricini – FOTO

Federica Pellegrini in relax: a letto tra coccole e tanti cuoricini, i fans sono pazzi di lei.

Federica Pellegrini, l’atleta simbolo del nostro paese è tra le sportive più seguite sui social, merito del suo essere ambiziosa e determinata. Sicuramente delle carte vincenti che la rendono ancora oggi ai vertici del nuoto, italiano e non solo. Ogni occasione è buona per apprezzarla, non solo come atleta ma anche come donna, bellissima e profondamente autentica.

Il suo fisico muscoloso ma armonioso piace tanto e questo spiega perché ogni foto diventa virale. Spesso presente su Instagram, la Pellegrini ama condividere coi followers alcuni momenti della giornata, da quelli che concernono gli allenamenti a quelli più di relax in casa.

A tal proposito, pochi minuti fa la nuotatrice ha postato alcune storie che la immortalano in dolce compagnia, tra coccole e cuoricini. Di chi si tratta?

Federica Pellegrini, coccole da chi non ti aspetti

