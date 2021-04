L’ultimo reel proposto da Federica Pellegrini è un tripudio di baci e abbracci con il suo amore più grande. Lo zio però è geloso e lo fa notare

L’atleta di Spinea è sicuramente un vanto per il nostro Paese, un orgoglio che presto avremo modo anche di vedere alle prossime Olimpiadi di Tokyo. Federica Pellegrini continua i suoi allenamenti prima delle gare, sessioni in palestra ed in acqua che la bella nuotatrice però svolge con dedizione in vista proprio dei mondiali.

“Volevo mettermi alla prova in una stagione dove è andato tutto in salita. È stata tosta e dentro di me volevo meritarmi la qualificazione”, ha dichiarato in una recente intervista fattale proprio sul tema dell’imminente Olimpiade. Lei nel frattempo però continua ad essere la solita burlona di sempre e non smette mai di divertire i suoi fan su Instagram con foto o video esilaranti.

Federica Pellegrini, “Scent of a frenchie”

