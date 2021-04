“Felicissima Sera”, trionfo per Pio e Amedeo. La reazione dei colleghi

Pio e Amedeo hanno debuttato con il format di “Felicissima Sera!” in queste settimane. Non mancano i commenti da parte dei colleghi.

Pio e Amedeo sono partiti con il botto. Il duo ha dato via a una nuova avventura con il format di “Felicissima Sera!“. La trasmissione è andata in onda su Canale 5 dallo scorso 16 aprile. Dopo sole due serate ha raggiunto ascolti da record. Ogni appuntamento è stato visto da quattro milioni di spettatori raggiungendo uno share pari al 21,1%.

Un risultato straordinario che non è passato inosservato. A commentare il duo foggiano sono stati diversi personaggi televisivi . Tra questi spicca il volto di Carlo Conti. Il presentatore toscano nelle stesse serate è andato in onda con il suo programma “Top Dieci”. Nello scontro di ascolti con Pio e Amedeo ha perso raggiungendo dati più bassi. Ma non mancano i suoi complimenti.

Pio e Amedeo: curiosità inedite sul nuovo programma

A complimentarsi con Pio e Amedeo per la loro nuovo trasmissione è stata anche Mara Venier. Non mancano le congratulazioni da parte dei colleghi Luca Bizzari, Frank Matano e Angelo Pintus.

Durante un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, i due comici hanno commentato il risultato raggiunto. In particolare Pio ha rivelato di non aspettarsi un simile traguardo. Amedeo invece tenta di individuare i motivi del successo del format individuando nella normalità il fatto del suo successo.

Il comico ha poi rivelato di aver lanciato una scommessa con la staff prima della messa in onda. In una busta ha posto dieci euro e scritto 13,7%, la sua previsione dei dati dello share che il programma avrebbe raggiunto.

“Sono felicissimo di essermi sbagliato”, ha commento ironico. Nella busta Pio aveva invece scritto 18%.

Poi i comici hanno rivelato di aver provato ansia nella fase delle prove. Una sensazione estinta poi nel momento dell’inizio del programma. “Quando si accendono le luci inizia la magia”, racconta il duo.

Il programma, rimandato di tredici mesi rispetto al programmazione inziale, ha ospitato noti personaggi. Questo unito alle battute e alla comicità del duo foggiano hanno conquistato il pubblico.