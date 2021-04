Gabriel Garko, lutto per l’attore. L’ultimo saluto: “Fai buon viaggio”

Gabriel Garko sta vivendo un lutto molto grande, oggi ha dovuto salutare per l’ultima volta una persona molto speciale, i fan lo sostengono

Oggi per Gabriel Garko è un giorno triste, ha appena perso suo padre. Claudio Oliviero è morto poco fa e l’attore annuncia il tragico evento sui social. Non conosciamo il motivo , ma sappiamo che da qualche tempo le sue condizioni erano peggiorate. Oggi un ultimo saluto con un post su Instagram: “Ciao papà fai buon viaggio”.

Gabriel Garko: lutto per l’attore, i messaggi degli amici

Subito dopo il post su Instagram non sono mancati messaggi da parte di amici e conoscenti. Gabriel Garko è un attore molto conosciuto ed ha lavorato a fianco di tanti colleghi che oggi non hanno perso occasione di dedicare del tempo all’amico. “Ti stringo forte amico mio” Asia Argento è la prima a lasciare parole di cordoglio; poi a seguire Eva Grimaldi: “Nooo, Gabriel avevi bisogno di un buon angelo. Ora ce l’hai, non dimenticarlo mai”. E poi lei, la sua Adua che con dolcezza ha scritto: “Un abbraccio forte. Mi dispiace tanto. Ti voglio bene”. La serie di foto che ha pubblicato l’attore hanno fatto commuovere il web, alcune in bianco e nero altre a colori immortalano suo padre da giovane e poi da anziano insieme alla sua famiglia. Mamma, papà e Gabriel. Un primo piano apre questo post e molti hanno notato la somiglianza con l’attore, Claudio da giovane era molto simile a Garko.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriel Garko (@gabrielgarko_official)

Non saranno giorni facili quelli che Gabriel Garko si appresta a vivere, ma insieme a sua madre e all’affetto dei suoi cari e fan riuscirà a superare anche questo momento triste della sua vita.