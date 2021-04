Gilles Rocca, la reazione scioccante della fidanzata: “Ha cancellato tutte le foto”

Durante la puntata di Pomeriggio Cinque, gli ospiti hanno attaccato duramente la fidanzata di Gilles Rocca: “Ha cancellato tutte le foto”

Il comportamento tenuto da Gilles Rocca durante la scorsa puntata dell’Isola sta facendo discutere tutti. In particolare, il concorrente è finito nel mirino per una scelta impopolare, che non è stata apprezzata né da Ilary Blasi né dai telespettatori che seguono il programma. Il naufrago, che doveva affrontare una prova in coppia con Francesca Lodo, si è rifiutato categoricamente. Il loro compito era quello di scambiarsi un bacio e di resistere il più possibile in apnea. Il premio? Un piatto appetitoso di pasta asciutta.

Gilles, che ha deciso di non affrontare la prova – negando di conseguenza a Francesca la possibilità di accedere al piatto di pasta -, si è beccato gli insulti di tutti. “Non l’ho fatto per Miriam, che sono certo capirebbe. Semplicemente non sono mentalmente stabile per affrontare una simile prova“. Quest’oggi, durante la puntata di Pomeriggio Cinque, Biagio D’Anelli ha fatto una rivelazione spiazzante: “La sua fidanzata ha cancellato tutte le foto. A cosa è servito?“.

Gilles Rocca, la fidanzata Miriam spiazza tutti: “Ha cancellato le foto”

Gli ospiti di Barbara D’Urso, durante il consueto appuntamento di Pomeriggio Cinque, non si sono risparmiati in merito al comportamento di Gilles Rocca. La maggior parte di loro ha infatti giudicato “egoista e inadeguata” la scelta che il concorrente ha preso ieri sera, nel corso della diretta. Non partecipando alla prova che gli era stata sottoposta dagli autori, Rocca ha negato anche a Francesca Lodo la possibilità di vincere un piatto di pasta, non curandosi del suo evidente malcontento.

Biagio D’Anelli, in particolare, ha attaccato il naufrago con parole durissime, alludendo anche al comportamento della sua fidanzata Miriam Galanti. Quest’ultima, a detta sua, non gli starebbe riservando lo stesso rispetto da lui tanto decantato. “Lui millanta amore, lei ha cancellato tutte le foto. Mi chiedo a cosa sia servito…“. Di fronte alle pesanti accuse di D’Anelli, la conduttrice ha voluto vederci chiaro e ha chiesto spiegazioni agli altri opinionisti.

E’ stata Daniela Martani, ex concorrente dell’Isola, a chiarire come stanno effettivamente le cose tra Gilles e la sua fidanzata. “Lei non ha mai pubblicato foto di coppia, in realtà. C’è un contratto fra di loro. Forse ce n’erano un paio, e se le ha cancellate lo avrà fatto probabilmente per non ricevere critiche“. Non tutti i presenti in studio, tuttavia, erano del suo stesso avviso.

Anche Guendalina Tavassi ha redarguito il comportamento di Gilles, prendendosela addirittura con la stessa Lodo. “Fossi stata in lei lo avrei preso e lo avrei baciato a forza“: parole che gli altri ospiti non hanno mancato di condividere.