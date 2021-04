I Soliti Ignoti, Monica Leofreddi: “Non mi chiedi che intimo indosso?”

Monica Leofreddi, volto noto di Rai Uno, è l’ospite di Amadeus durante la puntata del 27 aprile de “I Soliti Ignoti”. “Quando sono arrivata qua mi sono sentita a casa”, ha detto la Leofreddi.

La partita della bella e brava Monica Leofreddi è molto importante perché la sua eventuale vincita sarà devoluta alla Fondazione Italiana per l’Autismo.

La partita incredibile di Monica Leofreddi

Inizia bene Monica Leofreddi indovinando l’identità del primo ignoto il cui abbigliamento non lascia spazio a dubbio alcuno. Così la conduttrice e giornalista mette da parte i primi 4000 euro indovinando l’identità di Simone che è uno sbandieratore.

“Partire bene è importante“, dice Amadeus. “Ora comincia il difficile“, risponde la conduttrice. L’ignoto numero due è Francesca, 32 anni, della provincia di Bari. Nonostante Monica Leofreddi abbia una sensazione chiede l’aiuto degli indizi.

Purtroppo però la bella conduttrice colleziona il suo primo errore. Fortunatamente, può recuperare con l’ignoto numero tre, un giovane che viene da Ravenna, il cui abbigliamento è molto esplicativo.

Il ragazzo infatti è un equilibrista e Monica Leofreddi indovina e guadagna ben 10.000 euro. Si arriva così all’ignoto numero tre, una donna distinta della provincia di Roma. Anche in questo caso la conduttrice chiede l’aiuto degli indizi.

Monica Leofreddi stabilisce che l’ignoto numero tre ha una gelateria a Las Vegas. Nel passaporto ci sono 10.000 euro e l’imprevisto ma anche in questo caso la conduttrice sbaglia sprecando un indizio e azzerando il montepremi.

L’ignoto numero quattro è una signora di 46 anni, nata a Napoli ma residente ad Anagni. Anche in questo caso Monica Leofreddi chiede l’indizio. Nel passaporto della signora ci sono 100.000 euro con imprevisto.

La risposta di Giulia sarà dunque molto importante per Monica Leofreddi che in questo caso indovina, guadagna 100.000 euro e si sbarazza definitivamente di tutti gli imprevisti. Da questo momento in poi il suo montepremi non verrà più azzerato.

L’ignoto numero sei ha nel suo passaporto solo 3000 euro e ha raccontato di aver raccolto le fragole in Maremma per mantenersi durante gli studi.

A questo punto sono rimasti solo due ignoti. Con il numero sette Monica Leofreddi usa l’incontro ravvicinato per guardare le mani del ragazzo. Non ci sono però indizi particolari che possono aiutarla a indovinare la sua professione.

Il ragazzo ha 23.000 euro nel suo passaporto e fortunatamente la conduttrice ha dato la risposta esatta perché il concorrente è un venditore di intimo notte. “Non mi chiedi che intimo notte indosso?“, chiede la conduttrice.

Proprio all’ultimo però la bella Monica Leofreddi non riesce a indovinare l’identità dell’ignoto numero otto che è una ragazza originaria dell’est Europa che ha una gelateria italiana nella città di Las Vegas.

Monica Leofreddi arriva all’ultimo step della sua partita, il più difficile, quello del parente misterioso. A questo punto ha accumulato 126.000 euro.

Il parente misterioso è una signora dai capelli rossi che da del filo da torcere a Monica Leofreddi. “Non c’è una somiglianza netta – dice Amadeus – non è facile e se hai indovinato sei stata molto brava”.

La partita era molto difficile e Monica Leofreddi non riesce a indovinare perdendo 25.200 euro che avrebbe potuto devolvere alla fondazione italiana per l’autismo.