Il Punto Z, ospite d’eccezione per Tommaso Zorzi: una sorpresa speciale. Per la quarta puntata del programma, l’opinionista dell’Isola dei Famosi intervisterà la sua mamma

“Il Punto Z“, il nuovo e primo programma di Tommaso Zorzi su Mediaset Play, sta per compiere un mese. Stiamo parlando di uno dei talk show più amati del momento, Tommaso si sta rivelando davvero bravissimo in questo lavoro e i dati parlano chiaro. Gli ascolti del programma sono davvero molto alti e il suo si sta rivelando un esordio davvero di successo. Lo show è divertente e dura circa 45-60 minuti: in ogni puntata ci sono tre ospiti, uno presente fisicamente, uno a telefono e uno in videochiamata. Tra un’intervista e l’altra è presente anche un game show molto divertente ispirato ai vecchi programmi di Raffaella Carrà.

LEGGI ANCHE -> Achille Lauro, le inaspettate dichiarazioni su due importanti artisti

Tommaso Zorzi intervisterà la sua mamma a Il Punto Z: l’annuncio sul profilo di Mediaset Play

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t co n d i v i s o d a M e d i a s e t P l ay In f i n i t y ( @mediasetplay)

Per la prima puntata ha avuto come ospite Giulia Salemi, per la seconda Francesco Oppini, per la terza Akash e per la quarta invece ci sarà un’ospite d’eccezione: la sua mamma, Armanda Frassinetti. Sarà sicuramente un’intervista molto particolare e interessante, probabilmente speciale ma in ogni caso si parlerà dell’argomento principale del programma, ovvero l’Isola dei Famosi.

LEGGI ANCHE -> Amici 20, Maria De Filippi cambia la data della finale: quando avverrà

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Oggi Tommaso è a Roma per registrare il Maurizio Costanzo Show insieme a Francesco Oppini, ma domani farà ritorno a Milano per la puntata che andrà in onda in serata su Mediaset Play.