Ilary Blasi a terra nello studio dell’Isola dei famosi, è svenuta?

Cosa è successo a Ilary Blasi nella puntata di ieri dell’Isola dei famosi, la conduttrice è apparsa a terra nello studio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi Fanpage (@ilary_blasi_fanpage)

Ieri sera è andata in onda la nuova puntata dell’Isola dei famosi come tutti i lunedì. Ma è successo un fatto increscioso. La Blasi infatti è apparsa per terra in studio e sembrava svenuta. Ilary in realtà non è svenuta ma ha reagito in quel modo ad una prova ricompensa che dovevano svolgere i naufraghi. Sono stati divisi in coppie e dovevano baciarsi sott’acqua per trattenere il fiato il più a lungo.

LEGGI ANCHE>>>“Felicissima Sera”, trionfo per Pio e Amedeo. La reazione dei colleghi

Perché Ilary Blasi si è sdraiata per terra durante la prova ricompensa?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi Fanpage (@ilary_blasi_fanpage)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Mauro di Maggio si racconta a Yeslife: “Vi rivelo il mio progetto di vita”

La conduttrice si è sdraiata per terra in studio perché è rimasta sconvolta dalla reazione di uno dei naufraghi, alla prova ricompensa. Si tratta di Gilles Rocca che ha deciso di rifiutato categoricamente di svolgere la prova perché a suo dire non era integro psicologicamente parlando. La sua compagna, Francesca Lodo si è messa a piangere disperata per questo rifiuto perché aveva molta fame e la ricompensa infatti era una cena a lume di candela con un bel piatto di Amatriciana. La Lodo aveva più volte dichiarato di essere molto affamata e di tenere molto a quella prova, ma non c’è stato verso Gilles non ha cambiato idea. A questo punto Ilary Blasi è intervenuta accendendo una polemica su questo rifiuto.

Nessuno infatti si capacitava di come Gilles sia stato insensibile nei confronti di un bisogno primario di una sua compagna. Nonostante le polemiche però Gilles è rimasto fermo sul suo punto aggiungendo queste parole:”Non ce la faccio. La cena a lume di candela la farò co l’amore della mia vita”. Questo preciso istante ha spinto la Blasi a buttarsi a terra per l’ironia del momento e l’atteggiamento esagerato di Gilles. Che oltretutto ha rivelato che non era per il bacio, perché lui essendo attore ha baciato moltissime donne. Semplicemente sosteneva di stare male psicologicamente e quindi di non volerlo fare. Con l’incredulità e la confusione di tutto il pubblico e dei naufraghi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gilles Rocca (@gillesroccaofficial)

Lo svenimento simulato della Blasi riassume il sentimento di molte persone a queste parole. Gilles ha poi concluso spiegando che avrebbe dato la porzione di riso a Francesca per consolarla. Insomma i colpi di scena all’Isola dei famosi certo non mancano in questa edizione.