Justine Mattera torna in vasca, i fan notano un dettaglio – FOTO

Justine Mattera fa il pieno di energia: si torna in vasca, ma cosa c’è sotto al costume? I fan non possono fare a meno di notarlo

Dopo il weekend di fuoco con la partecipazione a Avanti un altro, Justine Mattera torna alla sua solita routine. Tra un shooting e l’altro non manca di certo una seduta di allenamento, che sia in bicicletta o in acqua ed oggi è il giorno delle vasche. Così dà il buongiorno ai fan: un saluto prima di tuffarsi, posa sensuale e costume attillato. Niente di più bello di prima mattina!

LEGGI ANCHE>>>Dayane Mello nuda su Instagram. Arriva il commento vip: “Mi amor” – FOTO