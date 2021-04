Laura D’Amore fa strage di cuori: “Ma perché non mi ami?” – FOTO

Laura D’Amore si conferma sempre di più regina del web con una schiera di “sudditi” capaci di fare follie per un suo sguardo

Il cuore degli ammiratori di Laura D’Amore dev’essere molto forte per sopportare innanzitutto le emozioni potenti che le sue foto riescono a scatenare. La bella hostess infatti ad ogni scatto pubblicato sui social sembra avere il potere di scoccare una freccia che non può fallire. I suoi sempre più numerosi follower di Instagram si dichiarano ogni volta schiavi dei suoi occhi azzurri e delle labbra sensuali.

I commenti ad ogni scatto davvero si sprecano e, essendo ormai un personaggio internazionale, sono anche in diverse lingue. Fa sorridere il messaggio che le è stato lasciato in merito all’ultima foto che Laura ha condiviso. Un povero ammiratore affranto si è infatti limitato a chiederle il motivo per cui il suo amore non è ricambiato. Bella e impossibile la D’Amore ha infatti tutto per incarnare l’ideale della donna perfetta che purtroppo è difficile conquistare.

La foto pubblicata su Instagram da Laura D’Amore

