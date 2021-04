Laura Pausini, una bellezza da Oscar: “Una notte indimenticabile” – VIDEO

Laura Pausini si conferma sempre di più un’artista di fama internazionale e il video che ha regalato ne è una dimostrazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Anche se per questa volta Laura Pausini non ha portato a casa l’Oscar per la migliore canzone originale la sua resta una di quelle esperienze da raccontare con orgoglio ai nipotini. E di racconti un giorno la bella artista venuta da Faenza ne avrà di sicuro un bel po’ vista la straordinaria carriera che sta vivendo e che certamente l’aspetta. Laura fa parte dei pochi artisti che è riuscito a conquistare con tenacia e talento anche un pubblico non soltanto italiano.

Amatissima all’estero, specialmente in Spagna e nei paesi sud americani, è stata proprio la patria di Cervantes a regalarle l’ennesima copertina su un giornale importante. Un onore che la stessa Laura ha voluto condividere con i suoi tantissimi follower di Instagram pubblicando un video in cui alle sue spalle c’è proprio la prima pagine di People En España. Sul seguitissimo magazine Laura ha avuto l’occasione di raccontare l’emozione della sua avventura per la conquista della statuetta d’oro.

LEGGI ANCHE -> Diletta Leotta è un fiume in piena e non si contiene: “Stop, sono stufa!” – FOTO

La notte degli Oscar di Laura Pausini

Per vederlo vai su Successivo