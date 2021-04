Marco Eletti, confermata l’accusa per l’omicidio del padre al noto scrittore

Alcune prove schiaccianti incastrerebbero il noto scrittore di gialli, Marco Eletti, per l’omicidio del padre.

Confermato in queste ore l’arresto per il noto scrittore trentaduenne di romanzi gialli, Marco Eletti, nativo del comune romagnolo di Correggio ed accusato per aver ucciso il padre. Il ragazzo si era fatto notare dal pubblico italiano sul piccolo schermo, oltre che per le pubblicazioni delle sue opere letterarie, anche per aver recentemente partecipato alla trasmissione de “L’Eredità“. Adesso però le gravissime accuse che verterebbero su di lui, e le rispettive prove trovate dagli inquirenti e dalla polizia scientifica, sembrerebbero non lasciare più alcun dubbio sul tragico accaduto.

Marco Eletti, in carcere lo scrittore per l’omicidio del padre: le prove

Paolo Eletti, il papà cinquantottenne del ragazzo è stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione. Al fianco della madre, Sabrina Guidetti, di anni 54, fortunatamente ancora in vita. Nonostante le sue condizioni terrificanti. L’uomo, in attesa dei risultati ufficiali dell’autopsia, sarebbe stato ucciso dal figlio con una violenta serie di colpi di martello.

La donna, miracolosamente sopravvissuta alla furia omicida del figlio, autore di thriller, è stata ritrovata priva di sensi e con delle lesioni provocate da un’arma da taglio su entrambi i polsi. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni riportate dalle autorità Eletti li avrebbe allarmati con la scusa di un incendio in casa. Eppure, nonostante l’uomo non abbia ancora espresso la sua colpevolezza agli inquirenti, per il momento resta in carcere.

Soprattutto in seguito al ritrovamento di alcuni elementi. I quali sarebbero assolutamente decisivi per quel che riguarda le indagini portate avanti in queste ore dalle Forze dell’Ordine. Pare che il giovane, prima di chiamare lui stesso i soccorsi dopo il presunto “accidentale” fatto, abbia infatti dato fuoco ad un paio di guanti. Utilizzanti per commettere il delitto proprio nel magazzino della sua abitazione.