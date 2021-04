La Cucinotta ha condiviso su Instagram una foto in cui appare stupenda seduta in una posa elegante con lo sguardo magnetico

Maria Grazia Cucinotta è incantevole come sempre su Instagram, lo sguardo fisso in camera lascia senza fiato. La camicetta è aperta davanti e mostra un lato A meraviglioso. Nella didascalia le bella attrice scrive:“Chi vuole risolvere un problema trova la soluzione, chi non vuole trova una scusa”. L’attrice condivide poi un video di Drusilla Foer che parla di violenza e pregiudizi, temi a cui la Cucinotta è molto legata.

Maria Grazia Cucinotta e l’esperienza con la violenza

L’attrice ha voluto condividere un video di Drusilla Foer in cui parla di violenza e pregiudizi. La Cucinotta ha a cuore questi temi poiché in passato è stata vittima di violenza anche se è riuscita a liberarsi e scappare. Il trauma però rimane ed è per questo che lei ha sempre raccontato la sua storia, per fare forza ad altre donne. L’attrice commenta il video di Drusilla con queste parole:”Drusilla parla di rispetto, i pregiudizi scatenano violenza e limitano la libertà e le vite delle persone, alcune persone dimenticano purtroppo che siamo tutti diversi e meravigliosamente unici e preziosi”. I commenti che ha scatenato la Cucinotta sono stati tantissimi e tutti di supporto alle belle parole dette. “Belle parole speriamo che questa legge passi al più presto”.

“Sarebbe ora che questa legge venga finalmente approvata. Mi auguro non si perda altro tempo”. Come sempre la Cucinotta scende in campo a supporto delle giuste cause, proprio come questa che riguarda la nuova legge Ddl Zan a supporto delle ingiustizie e dei pregiudizi nei confronti di chi sente di avere una sessualità e orientamento diverso. Il disegno di legge porta il nome del deputato Alessandro Zan, che è il relatore di questa legge che prevede:”Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”.

Maria Grazia Cucinotta si è mostrata subito d’accordo con la legge e ha deciso di supportarla, pubblicando una foto di se stessa con la mano alzata con su scritto DDL ZAN. Lei è sempre in prima linea per aiutare chi ha bisogno, è davvero ammirevole il suo impegno per il sociale.