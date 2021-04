Romina Carrisi è la figlia più piccola di Al Bano e Romina Power. Fin da piccola è sempre stata caparbia, infatti ha subito fatto capire di essere uno spirito libero.

Romina Carrisi è, in ordine cronologico, la quarta figlia di Romina Power ed Al Bano, nata dopo Ylenia e Cristel. E’ molto legata ai suoi genitori ed ha diverse volte confessato di aver sofferto molto per la loro separazione.

Vive in America dove ha lavorato anche come commessa o cameriera, si è allontanata da Cellino San Marco per trovare una sua identità lontana dalla “pesante” notorietà dei suoi genitori.

Le caratteristiche principali di Romina sono indipendenza e forza di volontà che ha in diverse occasioni dimostrato di essere “estranea” al cognome che porta. Ha diverse passioni tra cui la fotografia, la poesia e il teatro.

Essendo uno spirito libero non ama vivere sempre nello stesso posto, alterna l’America (dove vive con la madre Romina) a Cellino San Marco (dove vive con papà Al Bano), ogni tanto va a stare da Cristel in Croazia. Romina ha più volte sottolineato come sia lei la sua casa.

