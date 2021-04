Tragico incidente: un morto, ferito gravemente un ragazzo

Un uomo è morto ed un ragazzo è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri sera nel quartiere Scampia di Napoli.

Nella tarda serata di ieri, un uomo di 53 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Napoli. Stando alle prime informazioni, l’incidente avrebbe coinvolto la vittima ed un ragazzo che si trovava a bordo di uno scooter. Non è chiaro, però, se il 53enne fosse anch’egli alla guida di un ciclomotore o se sia stato travolto mentre camminava a piedi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale, dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni.

Napoli, incidente nel quartiere Scampia: un morto ed un ferito grave

Un morto ed un ferito in gravi condizioni. Questo il bilancio dell’incidente consumatosi nella serata di ieri, lunedì 26 aprile, a Napoli in via Labriola, nel quartiere Scampia. A perdere la vita un uomo di 53 anni di cui non è stata resa nota l’identità. Secondo le prime parziali ricostruzioni, riportate dalla redazione de Il Riformista, lo scontro avrebbe coinvolto la vittima, che non è chiaro se fosse a bordo di uno scooter o a piedi, ed un giovane fattorino alla guida di uno scooter.

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo per il 53enne non c’è stato nulla da fare: lo staff medico ha potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate. Il giovane fattorino è stato, invece, trasportato d’urgenza presso l’ospedale Cardarelli del capoluogo campano, dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni.

Intervenuti, per i rilievi del caso, anche gli agenti della polizia locale di Napoli che ora dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.

Dopo il violento impatto, scrive Il Riformista, si è radunata sul luogo della tragedia una folla di persone, alcune delle quali hanno sostenuto che l’arrivo dei soccorsi è stato tardivo.