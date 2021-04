Platinette preso di mira, l’amara ammissione: “Succede ogni sera..”

Platinette lascia tutti di stucco con la sua confessione che è del tutto inaspettata. Lui soffre ma va avanti a testa alta

Platinette è uno dei personaggi più irriverenti della televisione e non solo. Il personaggio interpretato da Mauro Coruzzi che negli ultimi anni ha deciso di uscire “allo scoperto” mostrandosi anche senza la sua parrucca bionda, è un fiume in piena.

Un artista poliedrico che si divide tra la tv e la radio, gradito opinionista in diverse trasmissioni. Platinette non le manda mai a dire. Esprime sempre quello che pensa, anche se spesso deve scontrarsi con posizioni contrastanti. Lui resta fermo in quello che crede senza mai cedere il passo. Ecco perché alcune volte non sono mancate per lui le critiche, anche pensanti.

E proprio sulle critiche ricevute in questi giorni ha rivelato di essere stato preso di mira. Un’ammissione nuda e cruda che ha lasciato un po’ tutti senza parole.

Platinette e l’amara verità: ecco cosa succede sui social

Platinette rivela, lasciando tutti senza parole, un’amara realtà. Preso di mira dal web e vittima di bullismo. Il giornalista ed opinionista tv lo ha raccontato in una intervista a Libero. Un piume in piena è Mauro Coruzzi che ha parlato in lungo e in largo della sua vita.

Un momento molto inteso dal punto divista lavorativo tra televisiva e radio, i progetti futuri ma anche le difficoltà del momento. Una parentesi poco piacevole che Platinette non ha voluto escludere dal suo racconto, quello del bullismo sui social. È quello contro cui combatte ogni sera. Il giornalista, infatti, è da diverso tempo che approfitta dal suo profilo per fare delle dirette social nelle quali si diletta anche nel canto.

“Ogni sera puntualmente vengo ricoperto di insulti da chi mi ascolta senza pagare il biglietto – ha tuonato – Ne soffro e rispondo per le rime, ma nessuno potrà mai farmi desistere dalle mie dirette”.

Amara e lucida costatazione quella di Coruzzi che non vive bene gli insulti social ma nello stesso tempo è audace e caparbio e vuole andare avanti per la sua strada.