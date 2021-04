Per una ex allieva della scuola di Amici, divenuta poi ballerina professionista e presentatrice, arriva un annuncio davvero emozionante: sarà mamma per la prima volta. Ecco di chi si tratta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Boccia (@boccialorella)

Il pubblico l’ha conosciuta nel corso della dodicesima edizione di Amici dove si presenterò come aspirante ballerina. Su quello stesso palco è tornata poi qualche anno più tardi nelle vesti di professionista prima e di co-conduttrice poi. Lei è Lorella Boccia, oggi volto televisivo e molto seguito sul web. Attraverso il suo profilo Instagram aggiorna i fan sui progetti lavorativi e la sua vita privata condivisa insieme a Niccolò Presta, manager figlio del noto agente Lucio Presta. La coppia si è sposata nel 2019, dopo diversi anni di fidanzamento. Proprio loro hanno annunciato una notizia che ha scatenato l’entusiasmo generale: diventeranno presto genitori.

L’annuncio e le prime foto della gravidanza di Lorella Boccia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Boccia (@boccialorella)

Come ormai spesso accade per i personaggi dello spettacolo e non, i social sono il luogo prescelto per condividere questo tipo di notizia con il pubblico. Lorella Boccia ha annunciato che diventerà per la prima volta mamma e lo ha fatto postando una tenera foto che la vede coccolare l’ormai evidente rotondità, mentre tiene in mano un’ecografia. Sullo sfondo il futuro padre che salta felice a rappresentazione del loro stato d’animo.

La ballerina ha voluto dedicare proprio a lui delle parole d’amore. “Amore ti amo non solo per ciò che sei ma per ciò che sono quando sono con te. E adesso non sono sola, non siamo soli….adesso siamo in tre“, annuncia. “Respiriamo insieme una nuova vita“, conclude con queste parole. A lei si è aggiunto anche Niccolò, pubblicando un scatto romantico dei due abbracciati e lieti di poter finalmente comunicare questa notizia.

“Questa è un’immagine che cambia la vita” -scrive in riferimento all’ecografia che tengono in mano- “cambia il mio modo di pensare, il mio modo di agire. Questa immagine mi toglie il fiato e allo stesso tempo mi dà la sensazione di aver iniziato solo ora a respirare davvero“. Dalle parole della coppia si evince tutta la loro emozione e felicità, accolta con grande amore da chi li segue.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Niccolò Presta (@ennepi_np)

Lorella Boccia sarà ospite a Verissimo questo sabato dove racconterà a Silvia Toffanin le emozioni che sta vivendo in questo momento magico.