La verità su “Bohemian Rhapsody”: il significato del brano dei Queen

Uno dei brani più ascoltati e amati nella storia della musica, “Bohemian Rhapsody” dei Queen, porta con sé una storia. Scopriamo il suo significato e il processo creativo che portò Freddie Mercury a scriverla

Correva l’anno 1975 quando Freddie Mercury scrisse inconsapevolmente quella che sarebbe diventata una delle canzoni più celebre dei Queen tanto da diventare, più di quarant’anni dopo, il brano più ascoltato al mondo. Parliamo di “Bohemian Rhapsody” che fa parte del quarto album della band inglese, “A Night At The Opera“. Una composizione dalla struttura unica che ancora oggi stupisce per la sua complessità. Ma come è nato questo brano? E qual è il suo significato?

Il significato di Bohemian Rhapsody dei Queen

Pur non essendo un appassionato di opera in Freddie Mercury nacque la necessità di inserire un passaggio che si rifacesse a quel tipo di musica. Ed è esattamente quello che fece. Il titolo del brano riprende il termine “rapsodia“, ovvero un movimento musicale particolarmente libero da schemi e sicuramente non convenzionale. Tutto quello che “Bohemian Rhapsody” incarnava. A partire dalla sua durata, di ben sei minuti, che proprio per questo motivo incontrò non poche difficoltà a causa della diffidenza dei discografici che non pensavano potesse essere una canzone adatta al mercato.

L’opera incontra il rock tra un canto a cappella e una sezione di ballata chitarra e piano, dando vita a un progetto davvero irripetibile. La genialità artistica di Freddie Mercury racchiusa in un brano che farà la storia della musica. In molti si chiedono ancora oggi quale sia il vero significato di questo pezzo. La verità è che neppure i membri dei Queen ne sono mai venuti davvero a conoscenza.

La versione più diffusa è quella che possa essere stata ispirata dalla sua omosessualità e dai contrasti vissuti in seguito alla separazione con Mary Austin. Altri pensano possa trattarsi di una storia completamente inventata basata sull’omicidio di un uomo e sui sensi di colpa provati in seguito all’avvenimento. Lo stesso Freddie non ha mai dato una risposta concreta, preferendo piuttosto lasciare libera interpretazione a chiunque la ascoltasse.

L’artista ha sempre preferito lasciar parlare la sua musica, cercando di non inscatolarla necessariamente in qualcosa di prestabilito. Anche questo aspetto faceva parte della sua grandezza artistica.