Dramma in un’abitazione: madre veglia il cadavere del figlio per giorni

Nella serata di ieri, il cadavere di un uomo di 43 anni è stato ritrovato nella sua casa di San Marco, frazione di Ravenna, dove è stato vegliato per giorni dalla madre.

Ha vegliato il cadavere del figlio per giorni all’interno della loro casa. Questo quanto fatto da una madre a San Marco, frazione di Ravenna. A lanciare l’allarme, sarebbe stato un residente che, avvertito un forte odore provenire dall’appartamento, ha chiamato i carabinieri. Presso l’abitazione sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 che hanno rinvenuto il cadavere dell’uomo, un 43enne. La donna, ritrovata in stato confusionale, è stata portata in ospedale.

Dramma a San Marco, frazione del comune di Ravenna, dove nella serata di ieri, lunedì 26 aprile, un uomo di 43 anni è stato ritrovato senza vita all’interno della sua abitazione. A contattare le forze dell’ordine, riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, un residente della piccola frazione che, preoccupato per le mancate risposte al campanello e sentendo un forte odore provenire dalla casa, ha chiamato i soccorsi.

In pochi minuti, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri ed il personale medico del 118. Entrati nell’appartamento, i soccorritori hanno fatto la terribile scoperta ritrovando il corpo senza vita del 43enne e la madre, una donna anziana con gravi problemi di salute, che avrebbe vegliato il cadavere per giorni senza avvertire nessuno. Dai primi accertamenti, come scrive Fanpage, pare infatti che l’uomo fosse deceduto alcuni giorni prima per cause naturali. Esclusa, dunque, l’ipotesi di una morte violenta.

La donna, trovata in stato di shock e che inizialmente si era opposta all’ingresso in casa dei soccorsi, è stata trasportata presso l’ospedale di Ravenna, dove è stata ricoverata e dimessa dopo alcune ore. Della vicenda è stato informato, riporta Fanpage, il pubblico ministero di turno Marilù Gattelli.