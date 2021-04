Real Housewives Napoli, terza puntata: la fine è incredibile

Le Real Housewives di Napoli stanno regalando momenti di divertimento e leggerezza. Nella terza puntata succede qualcosa di inaspettato. Le belle amiche – nemiche fanno una cosa che per loro è insolita.

Stella, Simonetta, Raffaella, Daniela, Alessandra, Januaria e Maria Consiglio. Sono loro le amiche glamour più famose d’Italia che attraverso i loro pettegolezzi, gli aperitivi chic, i vernissage e le uscite in barca stanno divertendo e regalando svago alle telespettatrici italiane.

Cosa è successo nella terza puntata di Real Housewives Napoli

Sono tutte bellissime, sempre curate e fresche di parrucchiere. Le Housewives di Napoli sono tornate e durante la seconda stagione sono più agguerrite che mai.

Il terzo episodio della seconda stagione regala momenti di divertimento e svago di cui avevamo molto bisogno.

La grande assente è Maria Consiglio che si trova a Milano e si dedica alla nuova disciplina che ha inventato: lo slow jogging. Chiede addirittura il parere di un esperto del training e gli spiega come vuole impostare l’allenamento.

Poi Maria Consiglio passa il suo tempo libero a Milano tra lo shopping e i centri di bellezza. Persino per la sua cagnolino Chanty ha prenotato una spa per cani.

Intanto a Napoli le altre amiche si preparano a un evento molto importante organizzato da Januaria. Si tratta di una mostra d’arte contemporanea alla quale l’aristocratica Januaria invita tutte le sue amiche.

Una volta arrivate davanti i quadri le real housewives li commentano. Esilarante quanto ha notato Alessandra, la new entry più giovane del gruppo. La bella bionda notando un simbolo ricorrente in tutti i dipinti chiede qualcosa che lascia tutti a bocca aperta: “Ma quello è l’occhio del grande fratello?“.

Le amiche, un po’ imbarazzate e divertite per l’affermazione di Alessandra, spettegolano alle sue spalle e poi Raffaella la prende in giro dicendo una parola che la giovane bionda ripete spesso: “Adoro!“.

Intanto Maria Consiglio riceve a Milano l’invito di Januaria ma decide di non partecipare all’evento. Anzi, le prende in giro dicendo: “Da qualche parte ci sarà l’arte che vuole suicidarsi. Immagino l’arte che dice: io sono l’arte e voglio morire perché non voglio essere commentata da queste qua“.

Il terzo episodio finisce con un giro in barca che non mette tutte d’accordo. Simonetta decide di invitare le sue amiche in barca per fare un giro nel golfo di Napoli ma anche per buttare un frammento di specchio che si era rotto a casa di Daniela.

Questo ha provocato l’ira di Raffaella, la signora delle perle di Torre del Greco. “Ma voi siete pazze, io sono ambientalista e nel mare non si butta nulla“, ha detto Raffaella quando è venuta a sapere del piano architettato da Daniela e Stella che sono le due amiche superstiziose.

Le amiche però non riescono ad arrivare a un accordo così Raffaella se ne va infuriata e indignata per il gesto che le altre housewives si apprestano a fare. Nel frattempo arriva anche Januaria (in ritardo, cosa che provoca i pettegolezzi delle altre) e la barca salpa.

Arrivate al largo però Januaria si oppone al piano di Stella e Daniela di gettare un frammento di specchio in mare e propone alle amiche di gettare quel piccolo pezzo di specchio in un secchio d’acqua di mare. Così torna la pace e l’amicizia.

Chissà cosa succederà nel prossimo episodio e soprattutto chissà se Maria Consiglio tornerà a Napoli o rimarrà a Milano con la sua adorata cagnolino Chanty.